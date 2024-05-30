Ворог атакує: зафіксовано ракетну небезпеку в північних та східних областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попереджають про можливі удари крилатими ракетами з російських літаків ТУ-95МС по північних і східних регіонах.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про ракетну небезпеку в північних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС; передає УНН.
Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу30.05.24, 02:58 • 32834 перегляди