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Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар
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Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали
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В Харькове слышны взрывы
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Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах крылатыми ракетами с российских самолетов ТУ-95МС по северным и восточным регионам.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар
В результате вражеского обстрела загорелось фермерское здание в Малой Даниловке Харьковской области, о жертвах не сообщается.
Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс
В результате вражеского обстрела в Харькове возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Также два человека получили осколочные ранения, а один человек имеет острую реакцию на стресс. Кроме того, были повреждены жилые дома.
Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса
По данным ГНС Украины, российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 запустили крылатые ракеты Х-101 в районе Энгельса.
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины.
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали
Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города Харькова, количество жертв до сих пор уточняется.
Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций
Министр энергетики Украины обсудил с послом Турции сложную ситуацию в Украинской энергетической системе, вызванную российскими атаками, и сотрудничество с целью увеличения мощностей по производству электроэнергии, в том числе с помощью мобильных электростанций и распределенной генерации, чтобы пережить следующую зиму.
В Харькове слышны взрывы
По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Харькове раздаются взрывы, поэтому жителям было рекомендовано скрыться.
Войска рф продвинулись в районе Нетайлово и Андреевки-DeepState
Согласно отчету Deep State, войска врага продвинулись в районе населенных пунктов Нетайлово и Андреевка.