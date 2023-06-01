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Ворог зранку обстріляв Нікополь і район: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Ворог зранку обстрілює Нікопольський район на Дніпропетровщині. Дісталось як самому Нікополю, так і сусідній Марганецькій громаді. З пораненнями ушпиталено двох чоловіків, є руйнування житла та інфраструктури, проінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто. А ще – лінія електропередач та газопровід", - написав Лисак у Telegram.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, наразі обстеження територій продовжується.

Доповнення

У небі над Україною під час нічної ракетної атаки російських військ на Київ знищено 10 з 10 запущених ракет типу "Іскандер" - 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 16 постраждали. 9 людей госпіталізували, одна з них - у тяжкому стані. Семеро - отримали амбулаторну допомогу. У тому числі 1 дитина.

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