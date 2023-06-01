Враг утром обстрелял Никополь и район: есть пострадавшие и разрушения

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102247 просмотра

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13 марта, 13:47 • 106198 просмотра

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13 марта, 10:29 • 92985 просмотра

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Враг утром обстреливает Никопольский район Днепропетровской области. Досталось как самому Никополю, так и соседней Марганецкой громаде. С ранениями госпитализированы двое мужчин, есть разрушения жилья и инфраструктуры, проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"С утра враг бьет по Никопольщине. Сначала досталось Марганецкой громаде, теперь – самому Никополю. В городе есть пострадавшие. Ранены мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждена пятиэтажка, частный жилой дом, авто. А еще – линия электропередач и газопровод", - написал Лысак в Telegram.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в настоящее время обследование территорий продолжается.

Дополнение

В небе над Украиной во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев уничтожено 10 из 10 запущенных ракет типа "Искандер" - 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

В общем, в результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 пострадали. 9 человек госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь. В том числе 1 ребенок.

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