Враг утром обстрелял Никополь и район: есть пострадавшие и разрушения

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"С утра враг бьет по Никопольщине. Сначала досталось Марганецкой громаде, теперь – самому Никополю. В городе есть пострадавшие. Ранены мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждена пятиэтажка, частный жилой дом, авто. А еще – линия электропередач и газопровод", - написал Лысак в Telegram.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в настоящее время обследование территорий продолжается.

Дополнение

В небе над Украиной во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев уничтожено 10 из 10 запущенных ракет типа "Искандер" - 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

В общем, в результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 пострадали. 9 человек госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь. В том числе 1 ребенок.

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