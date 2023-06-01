Нічна ракетна атака рф на Київ: постраждали 19 людей, з них троє загиблих

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"Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 16 постраждали. 9 людей госпіталізували, одна з них - у тяжкому стані. Семеро - отримали амбулаторну допомогу. У тому числі 1 дитина", - повідомив Кличко.

З його слів, у Деснянському районі наразі пошкоджені три школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.

Нагадаємо

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва. Там, як заявляють родичі постраждалих, люди не змогли потрапити в приміщення під час повітряної тривоги.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття.

Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.