Ночная ракетная атака рф на Киев: пострадали 19 человек, из них трое погибших

Цитата

"В общем, в результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 пострадали. 9 человек госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь. В том числе 1 ребенок", - сообщил Кличко.

По его словам, в Деснянском районе на данный момент повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.

Напомним

Правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева. Там, как заявляют родственники пострадавших, люди не смогли попасть в помещение во время воздушной тревоги.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.