Окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на Слов'янськ, по області двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Російські війська минулої доби продовжували обстрілювати Донецьку область на трьох напрямках, скинули авіабомбу ФАБ-250 на Слов'янськ, по області за 31 травня вбили ще двох людей, п'ятеро дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Напередодні зранку росіяни обстріляли Удачне - 1 людина загинула, 2 поранено. Крім того, ворог скинув бомбу ФАБ-250 на Слов'янськ - пошкоджено 7 будинків", - написав голова ОВА.
Зі слів Кириленка, за напрямками ситуація по області станом на ранок 1 червня така:
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- На Донецькому напрямку пошкоджено будинок та лінії електропередач в Очеретиному. Авдіївка зазнала артилерійських і танкових обстрілів - без постраждалих.
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- На Горлівському напрямку поранено 1 людину та пошкоджено 3 будинки у Костянтинівці. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю у Сіверську, пошкоджено 3 будинки у Кривій Луці Лиманської громади.
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"За 31 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Удачному та Часовому Яру. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська за 30 травня вбили одного жителя Донецької області.