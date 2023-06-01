Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Славянск, по области двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Российские войска за прошедшие сутки продолжали обстреливать Донецкую область на трех направлениях, сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Славянск, по области за 31 мая убили еще двух человек, пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Накануне утром россияне обстреляли Удачное - 1 человек погиб, 2 ранены. Кроме того, враг сбросил бомбу ФАБ-250 на Славянск - повреждено 7 домов", - написал глава ОВА.
По словам Кириленко, по направлениям ситуация по области по состоянию на утро 1 июня такова:
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- На Донецком направлении повреждены дом и линии электропередач в Очеретино. Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам - без пострадавших.
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- На Горловском направлении ранен 1 человек и повреждены 3 дома в Константиновке. Еще 1 дом поврежден в Иванополье.
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- На Лисичанском направлении повреждены 2 дома и админздание в Северске, повреждены 3 дома в Кривой Луке Лиманской громады.
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"За 31 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Удачном и Часовом Яру. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.
Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские войска за 30 мая убили одного жителя Донецкой области.