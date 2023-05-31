росіяни вбили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Російські війська за 30 травня вбили одного жителя Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 30 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.