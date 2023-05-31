росіяни вбили ще одного жителя Донеччини

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"За 30 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.