россияне убили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские войска за 30 мая убили одного жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 30 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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В целом, в течение прошедших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.