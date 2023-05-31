россияне убили еще одного жителя Донецкой области

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"За 30 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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В целом, в течение прошедших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.