Ворог завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосували 12 БпЛА типу “Шахед-136". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу “Шахед-136". 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти знову скинули бомбу на цивільний сектор Оріхова
Раніше
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183 750 осіб, 3665 танків та сотень одиниць військової техніки.