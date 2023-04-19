Враг нанес три ракетных и 37 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применили 12 БпЛА типа “Шахед-136". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа "Шахед-136". 10 из них были уничтожены нашими защитниками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183 750 человек, 3665 танков и сотен единиц военной техники.