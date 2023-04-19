Запоріжжя: окупанти знову скинули бомбу на цивільний сектор Оріхова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські окупанти знову вгатили бомбою по цивільному сектору Оріхова на Запоріжжі. Постраждали приватні будинки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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«Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило», - написав Малашко.
Малашко зазначив, що ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі.
Доповнення
Запорізька область зазнала за минулу добу чотири авіаудари, один дроном та ще майже сотню з РСЗВ та артилерії з боку російських військ.