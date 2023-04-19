Запорожье: оккупанты снова сбросили бомбу на гражданский сектор Орехова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты снова ударили бомбой по гражданскому сектору Орехова в Запорожье. Пострадали частные дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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«Враг совершил очередную авиационную атаку на Орехов. Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия. Информации о пострадавших не поступало», - написал Малашко.
Малашко отметил, что враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления неустанно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли.
Дополнение
Запорожская область получила за минувшие сутки четыре авиаудара, один дроном и еще почти сотню из РСЗО и артиллерии со стороны российских войск.