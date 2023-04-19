Запорожье: оккупанты снова сбросили бомбу на гражданский сектор Орехова

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«Враг совершил очередную авиационную атаку на Орехов. Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия. Информации о пострадавших не поступало», - написал Малашко.

Малашко отметил, что враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления неустанно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли.

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Запорожская область получила за минувшие сутки четыре авиаудара, один дроном и еще почти сотню из РСЗО и артиллерии со стороны российских войск.