Ворог з РСЗВ вранці обстріляв Вовчанськ - голова ОВА

Цитата

"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - повідомив голова ОВА.

Деталі

Пошкодження, за даними посадовця, отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.

Доповнення

25 листопада рашисти випустили ракети С-300 по Чугуївському району на Харківщині.