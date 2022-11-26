Ворог з РСЗВ вранці обстріляв Вовчанськ - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли з РСЗВ Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - повідомив голова ОВА.
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Пошкодження, за даними посадовця, отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.
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25 листопада рашисти випустили ракети С-300 по Чугуївському району на Харківщині.