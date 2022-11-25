Окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300

Цитата

"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Він також закликав жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Цієї ночі та вранці російські окупанти вдарили по Куп’янську та Вовчанську – влучили по території дитячого садка та медичної установи.