Окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Рашисти випустили ракети С-300 по Чугуївському району на Харківщині, передає УНН із посиланням на голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.
Він також закликав жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Додамо
Цієї ночі та вранці російські окупанти вдарили по Куп’янську та Вовчанську – влучили по території дитячого садка та медичної установи.