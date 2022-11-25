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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29557 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Харківщина: окупанти обстріляли дитсадок у Куп’янську

Харківщина: окупанти обстріляли дитсадок у Куп’янську

Київ • УНН

 • 836954 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Цієї ночі та вранці російські окупанти вдарили по Куп’янську та Вовчанську – влучили по території дитячого садка та медичної установи. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Деталі

Синєгубов повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

"Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо – без постраждалих", – написав голова ОВА.

Окрім того, внаслідок артилерійських ударів по Вовчанську було пошкоджено житловий будинок. До лікарні із пораненням госпіталізували 66-річного чоловіка. Також 69-річний чоловік підірвався на міні – його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо

24 листопада війська рф вдарили по Україні майже 80 разів, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Українські Національні Новини

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