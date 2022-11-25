Харківщина: окупанти обстріляли дитсадок у Куп’янську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Цієї ночі та вранці російські окупанти вдарили по Куп’янську та Вовчанську – влучили по території дитячого садка та медичної установи. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Синєгубов повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
"Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо – без постраждалих", – написав голова ОВА.
Окрім того, внаслідок артилерійських ударів по Вовчанську було пошкоджено житловий будинок. До лікарні із пораненням госпіталізували 66-річного чоловіка. Також 69-річний чоловік підірвався на міні – його госпіталізували з осколковими пораненнями.
Нагадаємо
24 листопада війська рф вдарили по Україні майже 80 разів, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.