Харьковская область: оккупанты обстреляли детсад в Купянске
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Этой ночью и утром российские оккупанты ударили по Купянску и Волчанску – попали по территории детского сада и медицинского учреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
"Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадание на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших", – написал глава ОВА.
Кроме того, в результате артиллерийских ударов по Волчанску был поврежден жилой дом. В больницу с ранением госпитализировали 66-летнего мужчину. Также 69-летний мужчина подорвался на мине – его госпитализировали с осколочными ранениями.
Напомним
24 ноября войска рф ударили по Украине почти 80 раз, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.