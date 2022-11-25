Харьковская область: оккупанты обстреляли детсад в Купянске

Детали

Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

"Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадание на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших", – написал глава ОВА.

Кроме того, в результате артиллерийских ударов по Волчанску был поврежден жилой дом. В больницу с ранением госпитализировали 66-летнего мужчину. Также 69-летний мужчина подорвался на мине – его госпитализировали с осколочными ранениями.

Напомним

24 ноября войска рф ударили по Украине почти 80 раз, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.