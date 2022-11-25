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Харьковская область: оккупанты обстреляли детсад в Купянске

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Этой ночью и утром российские оккупанты ударили по Купянску и Волчанску – попали по территории детского сада и медицинского учреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Детали

Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

"Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадание на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших", – написал глава ОВА.

Кроме того, в результате артиллерийских ударов по Волчанску был поврежден жилой дом. В больницу с ранением госпитализировали 66-летнего мужчину. Также 69-летний мужчина подорвался на мине – его госпитализировали с осколочными ранениями.

Напомним

24 ноября войска рф ударили по Украине почти 80 раз, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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