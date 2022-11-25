Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300

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"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно - без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Он также призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Этой ночью и утром русские оккупанты ударили по Купянску и Волчанску – попали по территории детского сада и медицинского учреждения.