Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Рашисты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району Харьковской области, передает УНН со ссылкой на глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно - без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.
Он также призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Этой ночью и утром русские оккупанты ударили по Купянску и Волчанску – попали по территории детского сада и медицинского учреждения.