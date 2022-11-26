Враг из РСЗО утром обстрелял Волчанск - глава ОВА

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"Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района", – сообщил глава ОВА.

Детали

Повреждения, по данным должностного лица, получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал.

Дополнение

25 ноября рашисты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району в Харьковской области.