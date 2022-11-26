Враг из РСЗО утром обстрелял Волчанск - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли из РСЗО Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района", – сообщил глава ОВА.
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Повреждения, по данным должностного лица, получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал.
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25 ноября рашисты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району в Харьковской области.