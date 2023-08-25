Ворог вранці атакував село на Куп'янщині, є поранений - ОВА

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"Сьогодні вранці, о 6:30, ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік", - вказав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області:



У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстріляв з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

"На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції", - зазначив Синєгубов.

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