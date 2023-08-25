Враг утром атаковал село на Купянщине, есть раненый - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли село в Купянском районе в Харьковской области, есть раненый гражданский, за минувшие сутки враг атаковал пять районов, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня утром, в 6:30, враг обстрелял село Подолы Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина", - указал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области:
-
- В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.
-
- В результате обстрелов из РСЗО села Юрченково Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.
-
- В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.
-
"На линии фронта продолжаются боевые действия. Наши защитники дают отпор врагу и надежно держат свои позиции", - отметил Синегубов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать, на Лиманском - не менее горячо: Маляр рассказала о ситуации на востоке