Враг утром атаковал село на Купянщине, есть раненый - ОВА

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"Сегодня утром, в 6:30, враг обстрелял село Подолы Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина", - указал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области:



В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В результате обстрелов из РСЗО села Юрченково Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.

Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.

"На линии фронта продолжаются боевые действия. Наши защитники дают отпор врагу и надежно держат свои позиции", - отметил Синегубов.

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