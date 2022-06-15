Ворог відійшов на Бахмутському напрямку, тривають бої за Сєвєродонецьк: Генштаб про ситуацію на Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Триває сто дванадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, окупанти продовжують посилені бойові дії на Сході держави. Детальніше про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 15 червня, пише УНН.
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Так, на Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.
На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ. За інформацією Генштаба, ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке — Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.
“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають”, — сказано в зведенні.
Повідомляється, що у Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські війська із ствольної та реактивної артилерії.
“Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка — Яковлівка та Василівка — Берестове. Окупанти відійшли”, — повідомили в ГШ.
Зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
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