Враг отошел на Бахмутском направлении, продолжаются бои за Северодонецк: Генштаб о ситуации на Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Продолжаются сто двенадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, оккупанты продолжают усиленные боевые действия на Востоке государства. Детальнее об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 15 июня, пишет УНН.
Детали
Так, на Харьковском направлении основные усилия врага и далее сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на Государственную границу Украины на севере Харькова.
На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивается на продолжении наступления на направлении Изюм — Славянск. По информации Генштаба, враг безуспешно вел штурмовые действия на направлении Довгенькое — Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.
На лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.
“На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются”, — сказано в сводке.
Сообщается, что в Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.
На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии.
“Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка — Яковлевка и Васильевка — Берестово. оккупанты отошли”, — сообщили в ГШ.
Отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения переброса подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
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