Ворог в Авдіївці вже поніс втрати, які можна порівняти з тими, що були під Бухмутом - Центр стратегічних комунікацій

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«російське командування сподівалося швидко оточити Авдіївку, однак прорахувалося, адже це одна з найбільш укріплених ділянок фронту. Тепер наступ під Авдіївкою провалено: втрати ворога у живій силі та військовій техніці величезні – досягли рівня Вугледара, Бахмута та переправи під Білогорівкою. росія не змогла досягти результату у наступах під Куп’янськом, Лиманом та Авдіївкою, а також не може зупинити український контрнаступ у Приазов’ї та під Бахмутом», - йдеться у дописі.

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Центр стратегічних комунікацій пояснює, що путін покладав великі надії на успіх під Авдіївкою, адже хотів скористатися "плодами перемоги" для посилення позицій на переговорах із КНР і КНДР. Перемога під Авдіївкою також була йому потрібна для використання у передвиборчій кампанії перед наступними виборами.

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