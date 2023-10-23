Враг в Авдеевке уже понес потери, сравнимые с теми, что были под Бухмутом - Центр стратегических коммуникаций

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«российское командование надеялось быстро окружить Авдеевку, однако просчиталось, ведь это один из самых укрепленных участков фронта. Теперь наступление под Авдеевкой провалено: потери врага в живой силе и военной технике огромные – достигли уровня Угледара, Бахмута и переправы под Белогоровкой. россия не смогла достичь результата в наступлениях под Купьянском, Лиманом и Авдеевкой, а также не может остановить украинское контрнаступление в Приазовье и под Бахмутом», - говорится в заметке.

Детали

Центр стратегических коммуникаций объясняет, что путин возлагал большие надежды на успех под Авдеевкой, ведь хотел воспользоваться "плодами победы" для усиления позиций на переговорах с КНР и КНДР. Победа под Авдеевкой также была ему нужна для использования в предвыборной кампании перед следующими выборами.

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