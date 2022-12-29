Ворог робив високу ставку на цю атаку, а ППО продемонструвала неймовірну вправність - Шмигаль

Цитата

"Десята масштабна атака, росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні. Українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності. Збито 54 із 69 ракет", - зазначив Шмигаль.

Деталі

Очільник уряду повідомив, що при цьому не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти. "У деяких областях можуть застосовуватися екстренні відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати", - вказав він.

Доповнення

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.