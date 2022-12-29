Враг делал высокую ставку на эту атаку, а ПВО продемонстрировала невероятную сноровку - Шмыгаль

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"Десятая масштабная атака, россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели. Украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности. Сбито 54 из 69 ракет", - отметил Шмыгаль.

Детали

Глава правительства сообщил, что при этом не обошлось без попаданий и повреждений, в том числе в энергообъекты. "В некоторых областях могут применяться экстренные отключения во избежание аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", - указал он.

Дополнение

россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.