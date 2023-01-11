Ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку: попри великі втрати, намагається захопити Соледар

Деталі

Так, основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Доповнення

У Збройних Силах заявили, що заяви російських військових про захоплення Соледара на Донеччині не відповідають дійсності.