Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении: несмотря на большие потери, пытается захватить Соледар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, и несмотря на большие потери, пытается установить контроль над городом Соледар. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Так, основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются.
Также, безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском - обороняется.
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В Вооруженных Силах заявили, что заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности.