Ворог потужно збільшив кількість дронів - в пріоритеті портова інфраструктура - Гуменюк

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За словами Гуменюк ворог обрав щільну тактику дронових атак, щоб не дати перепочити, а ні ППО, а ні населенню. Якщо раніше були атаки 25 дронами, то сьогодні їх було 38 тільки по Одеській області. росіяни запускають свої БпЛА по акваторії Чиорного моря, де приглушується звук, та уздовж державних кордонів.

"Ворог потужно збільшив кількість дронів для атаки. Це говорить про те, що він залишає в пріоритеті удари по портовій інфраструктурі. І Цієї ночі були уражені стоянки вантажного транспорту, який є учасником логістичної структури", - заявила Гуменюк.

Вона відзначила, що російська федерація атакувала зокрема й зерно, призначене для експорту в рамках зернової угоди. Зернові термінали пошкоджено, там де зберігалось збіжжя для переправлення участі у всесвітній продовольчій програмі.

"Ворог намагається атакувати саме ті місця економіки, які зараз функціональність всупереч його вимогам. Оскільки вони намагаються зайняти це місце в зерновій ініціативі, пропонуючи свої послуги і диктуючи свої умови"

Доповнення

Внаслідок нічної таки рф цивільної інфраструктури півдня Одещини семеро людей отримали поранення. Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

Близько 01.00 ночі російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухались в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136 упродовж 4,5 годин.