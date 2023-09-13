Враг мощно увеличил количество дронов - в приоритете портовая инфраструктура - Гуменюк

Детали

По словам Гуменюк враг выбрал плотную тактику дроновых атак, чтобы не дать передохнуть, ни ПВО, ни населению. Если раньше были атаки 25 дронами, то сегодня их было 38 только по Одесской области. россияне запускают свои БпЛА по акватории Черного моря, где приглушается звук, и вдоль государственных границ.

"Враг мощно увеличил количество дронов для атаки. Это говорит о том, что он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. И этой ночью были поражены стоянки грузового транспорта, который является участником логистической структуры", - заявила Гуменюк.

Она отметила, что российская федерация атаковала в том числе и зерно, предназначенное для экспорта в рамках зерновой сделки. Зерновые терминалы повреждены, там где хранилось зерно для переправки участия во всемирной продовольственной программе.

"Враг пытается атаковать именно те места экономики, которые сейчас функциональны вопреки его требованиям. Поскольку они пытаются занять это место в зерновой инициативе, предлагая свои услуги и диктуя свои условия"

Дополнение

В результате ночной таки рф гражданской инфраструктуры юга Одесской области семь человек получили ранения. Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые двигались в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136 в течение 4,5 часов.