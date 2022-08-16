Ворог намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти намагались вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втекли. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара.
"Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі повідомили, що російські окупанти в районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.