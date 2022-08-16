Окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії біля Нової Дмитрівки та Дібрівного
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти в районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.
Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.
На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.
В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.
Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,9 тис. осіб, 1880 танків, 196 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.