Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 44 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,9 тис. осіб, 1880 танків, 196 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1880 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11),
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- артилерійських систем – 989 (+4),
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- РСЗВ - 263 (+2),
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- засобів ППО - 136 (+0),
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- літаків – 233 (+0),
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- гелікоптерів – 196 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
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- крилатих ракет - 190 (+3),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5),
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- спеціальної техніки - 92 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що окупанти намагаються покращити логістику на Слов'янському напрямку.