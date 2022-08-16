Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 44 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1880 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11),



артилерійських систем – 989 (+4),



РСЗВ - 263 (+2),



засобів ППО - 136 (+0),



літаків – 233 (+0),



гелікоптерів – 196 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),



крилатих ракет - 190 (+3),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5),



спеціальної техніки - 92 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що окупанти намагаються покращити логістику на Слов'янському напрямку.