Окупанти намагаються покращити логістику на Слов'янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.