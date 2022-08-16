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Генштаб: окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Генштаб: окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки.

Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення задіяв армійську і штурмову неподалік Біла Криниці, Андріївки та Лозового.

Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують систематично нищити скупчення живої сили і склади боєприпасів ворога.

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