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Генштаб: оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка

Киев • УНН

 • 243979 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генштаб: оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка

Детали

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Камянской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

На Славянском направлении производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.

На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледарь. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское –Бахмутское и Горловка–Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловки – Невельское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую неподалеку от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями в направлении Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования “Калибр”.

Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают систематически уничтожать скопление живой силы и склад боеприпасов врага.

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