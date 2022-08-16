Оккупанты пытаются улучшить логистику на Славянском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На Славянском направлении враг производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения на указанном направлении", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.