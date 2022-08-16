Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 44 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,9 тыс. человек, 1880 танков, 196 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
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- танков – 1880 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11),
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- артиллерийские системы – 989 (+4),
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- РСЗО - 263 (+2),
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- средств ПВО - 136 (+0),
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- самолетов – 233 (+0),
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- вертолетов – 196 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
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- крылатых ракет - 190 (+3),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5),
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- специальной техники – 92 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что оккупанты пытаются улучшить логистику на Славянском направлении.