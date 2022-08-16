Оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия возле Новой Дмитровки и Дибривного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские оккупанты в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибривно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь.
Нанес авиационные удары у Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Победы и Украинки.
На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.
В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибривно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.
Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,9 тыс. человек, 1880 танков, 196 вертолетов и сотен единиц военной техники.