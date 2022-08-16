Оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия возле Новой Дмитровки и Дибривного

Детали

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь.

Нанес авиационные удары у Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Победы и Украинки.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибривно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.

Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,9 тыс. человек, 1880 танков, 196 вертолетов и сотен единиц военной техники.