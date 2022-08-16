Враг пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения - скрылся

Детали

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара.

"Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения - скрылся. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом", - говорится в сообщении.

Добавим

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибривно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.