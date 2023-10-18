Ворог 11 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, було зафіксовано 78 вибухів, повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
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«Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (78 вибухів) із різних видів озброєння», - повідомили в ОК "Північ" у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, у Чернігівській області минулої доби зафіксовано ворожі обстріли по Семенівській, Городнянській та Новгород-Сіверській громадах.
Семенівська громада:
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- Миколаївка - 8 приходів, ймовірно НАР; 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Баранівка - 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
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Городнянська громада:
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- Сеньківка - 29 приходів, ймовірно АГС.
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Новгород-Сіверська громада:
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- Грем’яч – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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У Сумській області була обстріляна Соснівка у Шосткинському районі. Зафіксовано 6 обстрілів: 25 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
«Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Упродовж дня 16 жовтня росіяни завдали по Чернігівщини і Сумщини три удари.