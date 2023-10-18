Враг 11 раз обстрелял приграничье Черниговской и Сумской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, было зафиксировано 78 взрывов, сообщили в ОК "Север", пишет УНН.
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«Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 11 обстрелов (78 взрывов) из различных видов вооружения», - сообщили в ОК "Север" в Telegram.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области за прошедшие сутки зафиксированы вражеские обстрелы по Семеновской, Городнянской и Новгород-Северской громадам.
Семеновская громада:
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- Николаевка - 8 приходов, вероятно НАР; 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Барановка - 4 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
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Городнянская община:
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- Сеньковка - 29 приходов, вероятно АГС.
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Новгород-Северская община:
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- Гремяч – 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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В Сумской области была обстреляна Сосновка в Шосткинском районе. Зафиксировано 6 обстрелов: 25 приходов, вероятно миномет 120 мм; 4 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
«Информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована», - говорится в сообщении.
Напомним
В течение дня 16 октября россияне нанесли по Черниговщине и Сумщине три удара.