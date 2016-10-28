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ВООЗ сприяла появі ефективних ліків проти гепатиту С в Україні

ВООЗ сприяла появі ефективних ліків проти гепатиту С в Україні

Київ • УНН

 • 8572 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Більше одного мільйона чоловік в країнах з низьким і середнім рівнем доходу успішно пройшли лікування від гепатиту С за сприяння ВООЗ, передає УНН з посиланням на прес центр ООН.

Використання препарату прямого противірусної дії для лікування гепатиту С було вперше дозволено в 2013 році. Але тоді виявилося, що через високу ціну ці ліки недоступно для 80 млн жителів планети з хронічною інфекцією гепатиту С.

До вирішення проблеми підключилася Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), яка сприяла зниженню вартості ліків для країн з невисоким рівнем доходу.

“До теперішнього часу це ефективний засіб з’явилося в розпорядженні медиків в ряді країн з низьким і середнім рівнем доходу, в тому числі в Аргентині, Бразилії, Єгипті, Грузії, Індонезії, Марокко, Нігерії, Пакистані, на Філіппінах, в Румунії, Руанді, Таїланді і в Україні,” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективність нових ліків — більше 95%. Медики вважають, що з цим препаратом хворого можна повністю вилікувати протягом трьох місяців.

Директор Департаменту Глобальної програми ВООЗ по гепатиту Готфрід Хірншал заявив, що “в країнах, де з’явилися такі ліки, спостерігається суттєвий прогрес в боротьбі з гепатитом”.

Як повідомляв УННМОЗ Іраку за допомоги ВООЗ вакцинує майже шість млн дітей.

Українські Національні Новини

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