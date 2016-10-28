ВООЗ сприяла появі ефективних ліків проти гепатиту С в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Більше одного мільйона чоловік в країнах з низьким і середнім рівнем доходу успішно пройшли лікування від гепатиту С за сприяння ВООЗ, передає УНН з посиланням на прес центр ООН.
Використання препарату прямого противірусної дії для лікування гепатиту С було вперше дозволено в 2013 році. Але тоді виявилося, що через високу ціну ці ліки недоступно для 80 млн жителів планети з хронічною інфекцією гепатиту С.
До вирішення проблеми підключилася Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), яка сприяла зниженню вартості ліків для країн з невисоким рівнем доходу.
“До теперішнього часу це ефективний засіб з’явилося в розпорядженні медиків в ряді країн з низьким і середнім рівнем доходу, в тому числі в Аргентині, Бразилії, Єгипті, Грузії, Індонезії, Марокко, Нігерії, Пакистані, на Філіппінах, в Румунії, Руанді, Таїланді і в Україні,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ефективність нових ліків — більше 95%. Медики вважають, що з цим препаратом хворого можна повністю вилікувати протягом трьох місяців.
Директор Департаменту Глобальної програми ВООЗ по гепатиту Готфрід Хірншал заявив, що “в країнах, де з’явилися такі ліки, спостерігається суттєвий прогрес в боротьбі з гепатитом”.
Як повідомляв УНН, МОЗ Іраку за допомоги ВООЗ вакцинує майже шість млн дітей.