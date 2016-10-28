ВОЗ способствовала появлению эффективных лекарств против гепатита С в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Более одного миллиона человек в странах с низким и средним уровнем дохода успешно прошли лечение от гепатита С при содействии ВОЗ, передает УНН со ссылкой на пресс центр ООН.
Использование препарата прямого противовирусного действия для лечения гепатита С было впервые разрешено в 2013 году. Но тогда оказалось, что из-за высокой цены эти лекарства недоступно для 80 млн жителей планеты с хронической инфекцией гепатита С.
К решению проблемы подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая способствовала снижению стоимости лекарств для стран с невысоким уровнем дохода.
"К настоящему времени это эффективное средство появилось в распоряжении медиков в ряде стран с низким и средним уровнем дохода, в том числе в Аргентине, Бразилии, Египте, Грузии, Индонезии, Марокко, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах, в Румынии, Руанде , Таиланде и в Украине ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эффективность новых лекарств - более 95%. Медики считают, что с этим препаратом больного можно полностью вылечить в течение трех месяцев.
Директор Департамента Глобальной программы ВОЗ по гепатиту Готфрид Хирншал заявил, что "в странах, где появились такие лекарства, наблюдается существенный прогресс в борьбе с гепатитом".
Как сообщал УНН, МЗ Ираке с помощью ВОЗ вакцинирует почти шесть миллионов детей.