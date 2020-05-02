ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про повідомляє УНН із посиланням на пресслужба ВООЗ.
"Директори департаментів з надзвичайних ситуацій регіональних бюро ВООЗ та виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій (WHE) зробили огляд ситуації в регіонах і у світі, коротко представлений у додатку до цього документу. Після закінчення обговорення члени Комітету дійшли одностайного висновку про те, що даний спалах продовжує залишатися надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - сказано у повідомленні.
Комітет з надзвичайної ситуації проведе наступну нараду через три місяці або раніше на розсуд Генерального директора.
Як раніше повідомлялося в УНН, глава ВООЗ попередив, що пандемія коронавірусу закінчиться нескоро.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні.