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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22054 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70736 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100259 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126691 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 127720 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 121329 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

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Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса кончится нескоро

Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса кончится нескоро

Киев  •  УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Говорить о завершении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебреесус, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, прежде всего для детей. "Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

ВОЗ обеспокоена ростом числа больных COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. "Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу", - констатировал гендиректор организации.

По данным ВОЗ, в результате пограничных и других ограничений из-за пандемии в более чем 20 странах хватает вакцин от других болезней. "Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более трех миллионов людей во всем мире. Более 208 тысяч умерли от болезни COVID-19. В то же время более чем 878 тысяч инфицированных выздоровели.

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