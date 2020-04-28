Глава ВООЗ попередив, що пандемія коронавірусу скінчиться нескоро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Говорити про завершення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 поки не доводиться. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Гебреєсус, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Він висловив глибоке занепокоєння наслідками порушення нормального медичного обслуговування, передусім для дітей. "Пандемія далека від завершення", - наголосив глава ВООЗ.
ВООЗ занепокоєна зростанням кількості хворих на COVID-19 у Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії. "Нам доведеться пройти довгий шлях і зробити велику роботу", - констатував гендиректор організації.
За даними ВООЗ, внаслідок прикордонних та інших обмежень через пандемію в понад 20 країнах бракує вакцин від інших хвороб. "Кількість випадків захворювання малярією у країнах Африки на південь від Сахари може подвоїтися. Цього не має трапитися, ми працюємо з країнами, щоб підтримати їх", - додав очільник ВООЗ.
Нагадаємо, коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися понад три мільйони людей у всьому світі. Понад 208 тисяч померли від хвороби COVID-19. Водночас більш ніж 878 тисяч інфікованих одужали.