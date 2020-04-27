Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула позначки у 3 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кількість людей, які захворіли коронавірусною інфекцією COVID-19, перевищила три мільйони осіб, випливає з даних університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
У всьому світі коронавірус виявили у 3 002 303 осіб.
Понад 208 тисяч осіб з COVID-19 померли, близько 870 тисяч осіб одужали. Таким чином, прямо зараз коронавірусною інфекцією хворіють майже два мільйони людей.
Варто відзначити, що в архіві медичних препринтів MedRxiv 23 квітня опублікували найбільше і точне дослідження про смертність від коронавірусу за перші 40 днів епідемії на півночі Італії. Висновок італійських вчених: коронавірус теоретично може вбити близько 1% населення країни на зразок Італії.
В першу десятку зареєстрованих випадків увійшли такі країн як:
В Україні на даний момент зафіксовано 9 009 випадків COVID-19, з них 220 летальних випадків.